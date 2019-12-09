Спасение коллективного замка

В субботу новые владельцы замка Мот-Шанденье в департаменте Вьенна на западе Франции отпраздновали приближение Рождества. Мот-Шанденье сегодня - не обычный замок, а коллективный. Его владельцы - тысячи человек из 115 различных стран. В 2017 году это красивейшее историческое здание XIII века, пришедшее в упадок из-за обширного пожара 1932 года, было выкуплено с целью его реставрации за 500 тысяч евро благодаря краудфандинговой кампании. Ремонтные работы начались в январе 2019 года и продолжаются до сих пор. С 2018 года замковый парк открыт для посетителей, но само здание пока на ремонте.

Мой возлюбленный подарил мне на день рождения красивый кусочек замка. Теперь мы приехали посмотреть на то, во что понемногу превращается здание. Это невероятное приключение, и мы встретили много новых людей. А еще стали совладельцами этого прекрасного замка. Мы наслаждаемся происходящим, это восхитительно. Алис Ружери Совладелица замка Мот-Шанденье

До того, как попасть во владение десятка тысяч человек, замок переходил от одного барона к другому и даже побывал собственностью Наполеона III. С 80-х годов 20-го века новыми владельцами предпринимались попытки отреставрировать замок, однако государство так и не признало его историческим памятником, а значит и денег на ремонт выделено не было. Сегодня Мот-Шанденье впервые за долгое время улыбнулась удача.