Вино эпохи изменения климата

Мирея Торрес - представительница пятого поколения знаменитой семьи испанских потомственных виноделов. Этим их виноградникам более 150 лет. Но сегодня над ними нависла новая угроза - изменение климата. Палящее летнее солнце, периоды аномальной жары и засухи могут в будущем осложнить жизнь более 4 000 виноделен по всей Испании. Объем этой индустрии - 7 миллиардов евро в год.

Мирея Торрес, владелица виноделен Торрес: "Все началось в 2008 году, когда мой отец посмотрел документальный фильм Эла Гора "Неудобная правда", он был просто потрясен. И по нашим собственным наблюдениям и данным о том, что летом у нас было все больше и больше дней с температурой выше 30 градусов, он понял, что у нас проблемы, и нам пришлось начать работать".

Недавние исследования показали, что из-за повышения температуры от 2,7 до 4,7 градуса и снижения количества осадков на 40% выращивание винограда к 2070 году станет невозможным в Южной Европе и Средиземноморье. Из-за глобального потепления привычный вкус любимого многими Каберне очень сильно и безвозвратно изменится.

Мирея Торрес: "Некоторые сорта, которые в настоящее время являются коммерческими, очень хорошо зарекомендовали себя, и из них производят вина действительно высокого качества на большинстве испанских виноделен, но к концу столетия они изменятся и уже не будут прежними".

В поисках более мягкой температуры семья Торрес поднялась в горы. Более холодные ночи в предгорье каталонских Пиреней позволяют винограду созревать до идеального уровня сладости и цвета кожуры.

Хайме Веласкес, Euronews: "Когда семья Торресов покупала этот участок земли на высоте 1000 метров над уровнем моря, они даже не представляли, что в конечном итоге посадят на нем виноградную лозу. Зимы здесь, в предгорье каталонских Пиренеев, бывают очень долгими и суровыми, однако лоза прижилась и стала довольно быстро расти. Как скоро высокогорные виноградники станут нормой, если мы не остановим глобальное потепление?"

Хави Эрмелла, управляющий виноградником Торрес в Сан-Мигеле, говорит, что с каждой сотней метров над уровнем моря температура понижается почти на градус, так что в условиях потепления, виноградники будут подниматься.

Хави Эрмелла, управляющий: "На равнинах, в низинах, у виноградников сейчас возникают проблемы в периоды сильной жары. В результате вина теряют свежесть, аромат. Они лишаются баланса. И единственная возможность решить эту проблему - это переместиться в более высокие районы".

Но вернемся в долину. Здесь испанские производители восстанавливают традиционный виноградник, который был заброшен несколько десятилетий в пользу более коммерческих сортов. Эта лоза хорошо приспособлена к неблагоприятным погодным условиям.

Возможно, за некоторыми забытыми коренными сортами - будущее испанских виноградников. Почему бы этому вину Форкада не стать Шардоне эпохи изменения климата?