Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Украина

Оппозиция давит на Зеленского перед саммитом "нормандской четверки"

 Комментарии
  Сергей Щербаков 
Оппозиция давит на Зеленского перед саммитом "нормандской четверки"
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

В Киеве оппозиция вывела на улицы своих сторонников в преддверии саммита "нормандской четверки". Участники митинга, в том числе Петр Порошенко, потребовали от президента Украины Владимира Зеленского не делать каких-либо уступок Москве, в противном же случае пригрозили новым "майданом".

Как заявил, выступая на митинге экс-президент Петр Порошенко, есть "красные линии", переступать которые нельзя. Среди требований оппозиции: никаких компромиссов по европейскому и евроатлантическому курсу Киева, недопущение проведения выборов в Донбассе до тех пор, пока оттуда не будут выведены неподконтрольные Киеву военизированные формирования.

"Красными линиями" Порошенко также назвал невозможность "торговать Крымом" и недопустимость уступок со стороны Украины в ходе переговоров в обмен на снижение цены на газ.

Как отмечают эксперты, предстоящие переговоры в формате "нормандской четверки" станут серьезной проверкой для Зеленского. Сам он ранее заявил, что хочет добиться "конкретных результатов" для прекращения боевых действий на востоке Украине. Однако весь вопрос в том, какие условия поставит Москва, и готов ли будет Киев их выполнить?

Встреча должна пройти в понедельник в Париже. При этом Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся в подобном формате впервые.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.