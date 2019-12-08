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Венгрия

Санта-Клаусы устроили забег по Будапешту

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  Мария Горковская 
Санта-Клаусы устроили забег по Будапешту
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Приближается Рождество. Чтобы везде поспеть с подарками, Санта-Клаус просто обязан поддерживать себя в форме. Не один, а тысячи бородатых добряков продемонстрировали неплохую физическую подготовку в ходе двухкилометрового забега в Будапеште.

"Дома мы все очень серьезно обсудили и приступили к многомесячным тренировкам. Ясно было одно - без первого приза мы не уйдем. Правда, в итоге, нам пришлось согласиться на меньшее. Вот такой он - профессиональный спорт", - говорит один из участников.

Забег Сант - не только праздничная забава. Многие откликнулись на призыв организаторов и принесли игрушки и конфеты для детей из бедных семей.

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