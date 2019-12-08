Австралия: дым накрыл столицу

Ядовитое облако дыма накрыло австралийскую столицу — Канберру, несмотря на все усилия пожарных не допустить распространения огня на восточном побережье страны.

На протяжении недели от дыма страдают жители Сиднея. Медиками там зафиксирован всплеск респираторных заболеваний.

Лесные пожары в Австралии не удается взять под контроль вот уже полтора месяца. Больше всего очагов возгораний, около ста, наблюдается в штате Новый Южный Уэльс. Бороться со стихией мешают высокие температуры, сильный ветер и отсутствие осадков.

В выходные пожарные пытались обуздать "огненный лес" на территории национального парка "Сады камней".

По прогнозам, погодные условия ухудшатся во вторник. Поэтому мы попытаемся сделать все возможное до этого времени, готовясь к возвращению огня. Нам нужно позаботиться о жилых домах в свете того, что нас ждет во вторник Глен Хоу командир пожарной бригады

Быстро распространяющиеся пожары на восточном побережье Австралии уже уничтожили около 700 жилых домов, полутора тысяч административных построек и свыше 2 млн га леса. Жертвами стали 4 человека.