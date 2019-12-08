Нападение на Перл-Харбор: 78 лет спустя

78 лет назад Япония нанесла внезапный удар по главной базе Тихоокеанского флота США в Перл-Харборе. Более 2000 человек приняли участие в памятной церемонии на гавайском острове Оаху. Среди них - ветераны-моряки.

Минута молчания была объявлена в 7:55 утра – в то самое время, когда 7 декабря 1941 года японская авиация сбросила первую бомбу. Всего она уничтожила 20 кораблей разных классов, погибли 2390 американских военнослужащих. На следующий день Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну.

2 сентября 1945 года Япония подписала акт о капитуляции. За несколько недель до того США сбросили на Хиросиму и Нагасаки ядерные бомбы. В результате авиаударов и от их последствий погибли около четверти миллиона человек.