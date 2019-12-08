Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

США

Нападение на Перл-Харбор: 78 лет спустя

 Комментарии
  Мария Горковская 
Нападение на Перл-Харбор: 78 лет спустя
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

78 лет назад Япония нанесла внезапный удар по главной базе Тихоокеанского флота США в Перл-Харборе. Более 2000 человек приняли участие в памятной церемонии на гавайском острове Оаху. Среди них - ветераны-моряки.

Минута молчания была объявлена в 7:55 утра – в то самое время, когда 7 декабря 1941 года японская авиация сбросила первую бомбу. Всего она уничтожила 20 кораблей разных классов, погибли 2390 американских военнослужащих. На следующий день Соединенные Штаты вступили во Вторую мировую войну.

2 сентября 1945 года Япония подписала акт о капитуляции. За несколько недель до того США сбросили на Хиросиму и Нагасаки ядерные бомбы. В результате авиаударов и от их последствий погибли около четверти миллиона человек.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  
Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.