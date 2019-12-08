Гонконг: массовая акция в поддержку протестного движения

Десятки тысяч человек приняли участие в шествии в поддержку протестного движения в Гонконге. В руках у многих демонстрантов были телефоны с включенными фонариками. Плакаты в руках активистов гласили: "Долой слезоточивый газ!", "Даешь свободу и демократию!" Манифестанты также призывали к проведению расследования действий полиции по отношению к протестующим. Масштабные акции протеста против законопроекта об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая начались в июне. Власти от своих планов отказались, но жители продолжили выходить на улицы с требованием провести реформы. За участие в акциях и беспорядках задержаны около 6 тысяч человек.