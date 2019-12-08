В Харбине открылся Фестиваль льда и снега

В китайском Харбине проходит Международный фестиваль льда и снега, традиционно открывающий зимний туристический сезон. Харбин считается одним из центров ледяной и снежной культуры в мире. Открывшийся там фестиваль — один из четырех крупнейших в мире фестивалей льда и снега, наряду с японским фестивалем снега в Саппоро, канадским зимним карнавалом в Квебеке и норвежским лыжным фестивалем.
Зимний отдых на Харбинском фестивале включает горные лыжи, купание в зимней проруби реки Сунгари и выставка ледяных скульптур.
В этом году из реки планируют добыть около 120 000 кубических метров ледяных блоков, которые в последствии будут превращены в ледяные скульптуры.
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