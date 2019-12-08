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Индия

Индия выступила против насилия над женщинами

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  Мария Горковская 
Индия выступила против насилия над женщинами
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В Индии правоохранители при помощи водяных пушек и дубинок разогнали акцию протеста против сексуального насилия над женщинами и девочками. Накануне в больнице скончалась одна из последних известных жертв из штата Уттар-Прадеш.

23-летнюю девушку изнасиловали бывший жених и его друг. Она ехала в суд, когда ее схватили, облили керосином и подожгли. По словам отца погибшей, семьи злоумышленников угрожали им. А полиция так ничего с этим и не сделала.

"Мы требуем уважения к женщинам. Одна из причин нашего беспокойство - количество нападений по всей стране. Правительство должно прекратить защищать насильников и ускорить рассмотрение таких дел", - говорит Раджив Тяги, член оппозиционного Индийского национального конгресса.

Согласно официальной статистике, в 2017 году полиция зарегистрировала более 33 тысяч изнасилований — это примерно 92 в день.

"Индия - мировой лидер по количеству изнасилований. Иностранные государства не понимают, почему мы не можем позаботиться о своих дочерях и сестрах", - заявляет Рахул Ганди лидер оппозиционного Индийского национального конгресса.

Индианки стали участницами набирающего популярность по всему миру флешмоба "Насильник на вашем пути".

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