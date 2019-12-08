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Индия

Нью-Дели: смерть на рабочем месте

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  Ирина Александрова  и RWS, TASS
Нью-Дели: смерть на рабочем месте
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По меньшей мере 43 человека стали жертвами пожара, произошедшего на фабрике в Нью-Дели. Трагедия разыгралась в одном из центральных районов индийской столицы. Огонь охватил около 55 квадратных метров здания, где ночевали рабочие.

На самой фабрике и из близлежащих домов пожарным удалось спасти из огня более 60 человек; многие их них получили отравление продуктами горения.

Причины возгорания выясняются. Глава пожарной службы Нью-Дели сообщил, что сгоревшее здание не имело необходимых средств пожарной безопасности. Полиция задержала владельца фабрики, в отношении которого заведено уголовное дело.

Соболезнования семьям погибших и пострадавшим выразили премьер-министр Нарендра Моди и министр внутренних дел Амит Шах. Тем, кого коснулось несчастье, окажут помощь.

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