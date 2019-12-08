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Сирия

Новые авиаудары по гражданским объектам в Идлибе

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  Мария Горковская 
Новые авиаудары по гражданским объектам в Идлибе
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Как минимум 18 человек погибли в результате бомбардировки с воздуха в Идлибе. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, авиаудары нанесли правительственные войска при участии российской стороны. Государственные СМИ о совместных операциях союзников не сообщали.

Жертвы - жители пяти деревень на северо-западе страны. Среди них - женщины и дети. Под обстрел попал один из местных рынков.

Дамаск и Москва обвиняют боевиков и умеренную оппозицию в постоянных провокациях и нарушении статуса Идлибской зоны деэскалации. Те, в свою очередь, заявляют о целенаправленных российско-сирийских авиаударах по гражданским объектам.

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