"Еврооскар" достался "Фаворитке"

В Берлине прошла торжественная церемония вручения наград Европейской киноакадемии. Лучшей признана картина грека Йоргоса Лантимоса "Фаворитка".

Всего фильм получил восемь призов, в том числе за режиссуру, монтаж и костюмы. Жюри оценило и Оливию Колман, которая ранее уже удостоилась премии "Оскар" за свою работу над ролью британской королевы Анны.

Лучший анимационный фильм - "Бунюэль в лабиринте черепах" испанца Сальвадора Симо о непростом периоде в жизни знаменитого режиссера 20 века, когда классик сюрреализма обращается к документалистике.

"Мы тоже снимаем кино. Экран, язык - все то же. Крупный план, общий план - и здесь все зависит от движения камеры. У нас один язык. Разница - в методах", - отмечает Сальвадор Симо.

"Еврооткрытие" года - французская драма "Отверженные" Ладжа Ли о жителях неблагополучных пригородов Парижа.

"Фильм посмотрели уже не в одной стране. И теперь мы понимаем, насколько он универсален и близок многим. Команда только что вернулась из США. Там картину приняли очень тепло", - рассказывает режиссер.

"Отверженные" представят Францию на "Оскаре" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

"В следующем году церемония награждения пройдет в исландском Рейкьявике. Горизонты европейского кино раздвигаются", - передает из Берлина Фредерик Понсар, корреспондент Euronews.