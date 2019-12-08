Алжир: кто идёт на выборы?

Алжирцы, проживающие в Париже, провели акцию протеста. Она состоялась на фоне начавшегося за границей голосования на президентских выборах. В самом Алжире к избирательным урнам граждане направятся 12 декабря. Участники этого митинга опасаются, что к власти на их родине придут представители режима экс-главы государства Абдельазиза Бутефлики. А значит, утверждают манифестанты, никаких существенных перемен ожидать не стоит.

Мусааб Хаммуди, житель Парижа: "Нет ни одного приемлемого кандидата. Все они, так или иначе, приверженцы режима Бутефлики. Это - или бывшие премьеры, или министры, которые все еще являются олигархами".

Между тем в Алжире впервые в истории этой страны прошли теледебаты кандидатов в президенты. Но простых граждан этот факт не успокаивает. По мнению многих избирателей, претенденты на высший государственный пост будут защищать лишь интересы политической и экономической элиты.

Джилали, житель Алжира: "Я не буду голосовать и все еще надеюсь, что выборов не будет. А эти дебаты - напрасная трата денег, как и вся предвыборная агитация".

Джабер, житель Алжира: "Власти никак не отреагировали на требования народа. Мы хотим, чтобы ушли все, кто связан со старым режимом. Тогда мы сможем провести прозрачные, хорошие выборы. Мы не против выборов, но не в нынешних условиях".

Оппозиция призывает граждан бойкотировать выборы, заявляя, что они не могут быть честными. Волна народного недовольства поднялась еще в феврале. Поначалу люди требовали, чтобы президент Бутефлика покинул пост. После того, как он сложил полномочия, демонстранты стали добиваться отставки других представителей режима, включая армейскую верхушку.