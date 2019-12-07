Курсант из Саудовской Аравии убил троих в США

Шесть подданных Саудовской Аравии задержаны после стрельбы на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида. Накануне курсант из этой страны открыл огонь по военнослужащим. 3 человека погибли, 11 получили ранения. Самого нападавшего застрелили прибывшие на место происшествия полицейские.

"Король Саудовской Аравии заявил, что народ возмущен варварским нападением. Этот человек ни в коей мере не отражает отношение жителей Саудовской Аравии к американцам, которых они очень любят", - отметил президент США Дональд Трамп после телефонного звонка короля Салмана.

Пока мотивы злоумышленника не ясны. Известно, что он проходил курсы летной подготовки, в которой ежегодно участвуют 1,5 тысячи иностранных студентов.