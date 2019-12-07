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США

Обмен заключенными: Трамп благодарит Иран

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  Ирина Александрова 
Обмен заключенными: Трамп благодарит Иран
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Президент США Дональд Трамп поблагодарил Иран за освобождение американского исследователя Сиюэ Вэна и заявил, что это показывает возможность достижения договоренностей между двумя странами. В субботу США и Иран обменялись заключенными. Вашингтон выдал иранского ученого-гематолога Масуда Солеймани, Тегеран передал американским властям осужденного за шпионаж Сиюэ Вана. Он был арестован в 2016 году.

Дональд Трамп, президент США: "Мы очень счастливы, что заложник вернулся. Научное сообщество Принстонского университета взволновано этой новостью. Это был обмен один на одного. И на самом деле я считаю, что это было очень здорово для Ирана; показать, что мы можем сделать что-то вместе".

Масуд Солеймани, специалист по стволовым клеткам, был задержан в аэропорту Чикаго в октябре 2018 года. Его обвинили в попытке экспорта биологического материала в Иран в обход американских санкций. Освобожденного Солеймани приветствовал Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Посредником в обмене заключенными выступила Швейцария.

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