Джонсон и Корбин поспорили в последний раз

Борис Джонсон и Джереми Корбин приняли участие в последних теледебатах в преддверии парламентских выборов 12 декабря. Темы, которые обсудили оппоненты, не стали для британцев сюрпризом. Политики поспорили о здравоохранении, образовании, "брексите" и безопасности, в частности, в связи с недавним нападением на прохожих на Лондонском мосту.

"Британцам нужно новое амбициозное правительство, которое было бы на их стороне. Чтобы оно наполнило их карманы деньгами, сохранило Национальную службу здравоохранения, восстановило качество госуслуг, гарантировало им бесплатный уход за пожилыми людьми и бесплатное образование. Да, все это значит, что тем, кто побогаче, придется платить чуть более высокие налоги. Но голосуйте ради пожилых людей и бесплатного образования. Да, тем, кто побогаче, придется платить чуть больше. Но голосуйте за Лейбористскую партию - за надежду, настоящие перемены, страну для всех, а не только избранных", - заявил лидер Лейбористской партии.

Корбин раскритиковал тори за сокращение расходов на социальные нужды и намерение заключить торговую сделку с США, которая противоречит интересам британцев. Джонсон обвинил оппонента в "отсутствии твердой позиции" и заявил, что народу придется выбирать между "стабильностью и неопределённостью".

"Мы доведем "брексит" до конца. Мы вылечим этот паралич. Мы можем изменить страну за счет крупных инвестиций в систему здравоохранения. 50 тысяч новых медсестер. Увеличение финансирования школ. На 20 тысяч полицейских на улицах больше. И это далеко не все наши обещания. Перед нами открываются новые возможности благодаря великолепной инфраструктуре, образованию, технологиям. Единственный путь раскрыть потенциал страны - помочь консерваторам заполучить большинство", - заявил премьер-министр и лидер тори.

Согласно опросам общественного мнения, консерватор лидирует в предвыборной гонке. По данным исследовательской организации YouGov, теледебаты выиграл тоже он. Так думают 51% зрителей.