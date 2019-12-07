Россия — НАТО: кто для кого опаснее? | #Куб

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Россия и НАТО - кто они друг для друга? Партнеры? Враги? В коммюнике по итогам саммита НАТО страны альянса заявили, что агрессивные действия России представляют угрозу для евроатлантической безопасности:

"Мы принимаем и будем взвешенно и ответственно принимать меры в ответ на развертывание Россией новых ракет средней дальности". Члены альянса подчеркнули, что остаются открытыми для диалога и конструктивных отношений с Россией, когда действия последней это позволяют.

#КУБ Кто для кого представляет большую опасность - Россия для НАТО или НАТО для России? Publiée par Euronews на русском sur Jeudi 5 décembre 2019

В коммюнике страны НАТО выразили единую позицию. Но сами лидеры были уже не так единодушны. Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал, чтобы страны НАТО признали Россию угрозой мировому порядку, а вот президент Польши Анджей Дуда отказался называть Россию врагом, хотя и признал, что НАТО и Москва по-разному смотрят на многие вопросы и некоторые действия России альянс считает неприемлемыми.

Эммануэль Макрон также усомнился в том, что все страны НАТО считают Россию врагом, и добавил, что от диалога с Москвой зависит безопасность Европы. Но при этом французский лидер заявил, что в некоторых случаях Россия действительно представляет угрозу для НАТО, например, в вопросе кибербезопасности и в том что касается ее отношений с соседями. Пример тому, по словам Макрона, украинский кризис.

Еще до саммита генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не видит никакой надвигающейся военной угрозы со стороны России, но альянс столкнулся со стратегическим вызовом. Москва, по словам генсека, вкладывает огромные средства в развитие военного потенциала, в том числе ядерных сил, и развертывает ракеты, которые могут долететь до европейских городов за считанные минуты. Столтенберг обвинил Москву в агрессии против Украины и Грузии и заявил о присутствии российских войск в Молдавии, на размещение которых правительство страны согласия не давало.

Владимир Путин напомнил, что с 2008 года сотрудничество с НАТО фактически было свернуто, поскольку альянс, по словам президента, действовал в отношении России "некорректно, если не сказать грубо, без всякого учета интересов Российской Федерации".

"Сегодня мы обязаны исходить из того, что расширение НАТО, развитие ее военной инфраструктуры вблизи российских границ – это одна из потенциальных угроз безопасности нашей страны", - заявил Путин.

Кто для кого представляет большую опасность? Военные расходы НАТО и России несопоставимы. По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в прошлом году страны НАТО потратили на оборону 963 миллиарда долларов. Россия – около 61 миллиарда.

"Безусловно, в случае гипотетического начала военного конфликта Россия просто объективно не сможет длительное время воевать с НАТО без применения ядерного оружия, но от этого легче не становится. Россия тоже представляет большую военную потенциальную опасность. Во-первых, Россия гарантированно побеждает на театрах военных действий. То есть до массовой мобилизации стран НАТО Россия одержит верх в регионе Балтийского моря и в регионе Черного моря", - говорит политолог, эксперт дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

Как вы думаете, кто для кого опаснее? Россия для НАТО или НАТО для России? Голосуйте и пишите комментарии в VK, Facebook, Instagram, Youtube, Twitter, Telegram и "Одноклассниках".