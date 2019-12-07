Выборы в Великобритании: кандидаты ближе к народу

Лидеры партий в преддверии досрочных выборов в Великобритании приняли участие в различных мероприятиях по всей стране.

Премьер-министр и лидер консерваторов Борис Джонсон сыграл в футбол с детьми в английском Чидле, на следующий день после того, как его партия объявила, что планирует в случае победы на выборах инвестировать 550 миллионов фунтов стерлингов ($706 миллионов) в развитие этого спорта в рамках планов проведения чемпионата мира по футболу 2030 года.

Главный конкурент Джонсона лидер оппозиции Джереми Корбин провел кампанию в Уэльсе, где попрактиковался в качестве бариста в местной пекарне и встретился с лидерами валлийской Лейбористской партии.

Последние опросы показывают, что консерваторам удается удерживать лидерство, но разрыв между ними и лейбористами то увеличивается, то уменьшается.

Также в субботу в рамках предвыборной компании лидер либеральных демократов — третьей по популярности партии в Великобритании — Джо Суинсон вышла на корт в английском Шинфилде.

Либдемы выступают против "брексита" и призывают проголосовать за партию, которая открыто и последовательно поддерживает сохранение членства в Евросоюзе.

В другом английском городе Седжфилде Найджел Фараж совершил поездку по малым предприятиям. Несмотря на то, что возглавляемая им партия "Брексит" создана в феврале этого года, уже в мае ей удалось выиграть выборы в Европарламент.

По данным опросов, 12 декабря она может рассчитывать на 4% голосов избирателей.

Борис Джонсон в октябре пересмотрел новую сделку о разводе с ЕС и пообещал "осуществить "брексит" — лозунг с которым он пытался завоевать сторонников выхода из ЕС в рядах лейбористов, а также тех, кто просто устал от политического торга по этому вопросу.

Если Джонсон получит необходимое большинство голосов, он обещает вывести Великобританию из состава ЕС к 31 января.