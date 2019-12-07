В Багдаде всё неспокойно: неизвестные расстреляли протестующих

Не менее 25 человек погибли и более 130 получили ранения в результате нападения неизвестных вооруженных людей на протестующих вечером в пятницу в Багдаде.

Всего за несколько часов до этого власти США ввели санкции в отношении 3 иракских подданных, которые, по мнению Вашингтона, ответственны за предыдущие смертоносные нападения на демонстрантов.

Иракцам надоела экономическая стагнация, повальная коррупция и неумелое руководство. Они ждут большего от властей и хотят подотчетности. Иракцы требуют вернуть свою страну. Все трое попавших под санкции получали наставления от иранского режима. Они или возглавляемая ими вооруженная группа совершили серьезные нарушения прав человека Дэвид Шенкер помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока

Пятничное нападение стало самым кровопролитным с начала антиправительственных акций протеста в Ираке, продолжающихся в стране более 2 месяцев. За это время жертвами столкновений стали более 400 человек.

Мы требуем одного и того же с самого начала: роспуска парламента, формирования нового правительства, проведения досрочных выборов, но они все это откладывают, думая, что со временем люди сдадутся. Но чем дольше это продолжается, тем сильнее становится воля этих людей участник протестов

Причины недовольства населения: тяжелые условия жизни и влияние Ирана на внутренние дела Ирака. Протесты не прекратились даже после отставки премьер-министра страны Аделя Абделя Махди.