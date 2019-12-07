"Клуб Америка" высмеял флешмоб против сексуального насилия

"Клуб Америка" оскорбил мексиканок. Сотни женщин собрались в центре Мехико, чтобы потребовать извинений у юношеской команды за пародию на флешмоб "Насильник на вашем пути" ("Un violador en tu camino"). На этой неделе в сеть попала видеозапись из раздевалки несовершеннолетних футболистов, где те высмеивают танец активисток, выступающих против сексуального насилия над женщинами и девочками.

"Проблема ни во мне, ни в месте, где я оказалась, ни в том, как я была одета. Проблема - в патриархальной системе взглядов", - кричали женщины с черной повязкой на глазах в чилийском Сантьяго 20 ноября.

С тех пор аналогичные акции прошли в десятках городов по всему миру, в том числе в Берлине, Нью-Йорке, Париже, Сиднее.

По данным ООН, одна из трех женщин и девочек испытывает физическое или сексуальное насилие хотя бы раз в жизни. Они составляют 71 % всех жертв торговли людьми, 3 из 4 из них подвергаются сексуальной эксплуатации.