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Ливан

Ливан: марш против насилия

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  Ирина Александрова 
Ливан: марш против насилия
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Около 300 женщин вышли на улицы ливанской столицы Бейрута в знак протеста против сексуальных домогательств, издевательств и насилия. Число таких случаев, по словам участниц акции, последнее время возросло. Манифестантки требовали от властей предоставить им больше прав, и принять действенные меры по их защите. Демонстрантки также возмущались дискриминационным законом о гражданстве.

Рамон Абдуллах, участница акции : "То, что просиходит с ливанскими женщинами неприемлемо. Закон их не защищает. И судьи не встают на их сторону. У нас все еще есть женщины, которых лишают детей. Мы все еще не можем автоматически передавать гражданство своим детям. С нас хватит. Недопустимо, чтобы нашу судьбу решали исключительно мужчины. Мы сами хотим быть хозяйками своей жизни".

В тот же день на фоне антиправительственных демонстраций один ливанец совершил попытку самосожжения. Находившиеся рядом люди потушили огонь. К месту инцидента прибыла скорая помощь. Пострадавший доставлен в больницу. Мотивы его поступка неизвестны. Массовые протестные акции в Ливане начались 17 октября. Причиной волнений стало недовольство жителей страны тяжелым экономическим кризисом и введением новых налогов.

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