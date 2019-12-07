Франция: теперь только пешком

Во Франции из-за забастовки транспортников, которые протестуют против реформы пенсионной системы, парализовано движение практически по всей стране. Акция не прекращается вот уже третий день. Передвижение на личных автомобилях также затруднено. В субботу ряд автотрасс блокировали водители-дальнобойщики.

Наиболее сложная ситуация в Париже. Автобусные маршруты обслуживаются не более чем на 40%. В метро нормально работают лишь две линии, которые управляются электронной системой и поезда курсируют без машинистов. Еще четыре ветки обеспечивают движение лишь частично.

По железным дорогам курсируют около 15% скоростных поездов. Остановлено движение между городами Тулуза и Нарбонна. Практически не добраться из Лиона в Гренобль, и из Марселя в Тулон. Крупнейшие вокзала Парижа пусты. Что думают по поводу стачки оказавшиеся во Франции туристы и сами французы?

Катерина: "Право на забастовку гарантировано законом. И это абсолютно нормально. Но для нас, пассажиров, передвижение в таких условиях требует определенного мастерства. Вчера мне понадобилось три часа, чтобы добраться до дома. Это тяжело. Работать надо, а на дорогу приходится закладывать три часа".

"Пенсионный вопрос обсуждается и в Германии", - говорит Тиль Дитрих, путешествующий через Париж, - "Так что да, это проблема. Если это не решается полюбовно, вы идете на улицу. Это демократия. И это то, что вы делаете. "

"В Канаде подобного рода забастовок не бывает" - утверждает Джоззи, туристка из Квебека, - "Мы не держим туристов в заложниках. Это крайне неприятно. Но вы все равно приедем сюда снова. Мы любим Францию".

В понедельник должны пройти переговоры представителей профсоюзов с правительством. В среду премьер-министр Франции намерен выступить с разъяснениями относительно реформы пенсионной системы. Однако, пишут местные СМИ, это вряд ли снизит накал социальных протестов в стране.