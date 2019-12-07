Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

США

Ericsson выплатит США $1 млрд за коррупцию за рубежом

 Комментарии
  Мария Горковская 
Ericsson выплатит США $1 млрд за коррупцию за рубежом
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Ericsson выплатит США более 1 млрд долларов. Это один из крупнейших штрафов за нарушение иностранной компанией американского Закона о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) за всю историю его применения. Под действие FCPA попадают фирмы, ведущие свою деятельность в Соединенных Штатах независимо от того, где было совершено преступление.

В деле шведской Ericsson речь идет о ряде эпизодов во Вьетнаме, Джибути, Индонезии, Китае и Кувейте. С 2000 по 2016 год при заключении сделок в этих странах сотрудники компании, среди прочего, прибегали к подкупу местных чиновников. Руководство заявляет, что ответственность за правонарушения несут лично главы представительств.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  
Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.