В Минске протестуют против углубления интеграции с Россией

В Минске прошла несогласованная с властями акция оппозиции против углубления интеграции с Россией. Демонстранты держали в руках плакаты "Нет интеграции", "Беларусь в Европу". В мероприятии, которое длилось несколько часов, по разным данным, приняли участие от 700 до 1000 человек.

Евгений: "Сегодня народ вышел на улицы, чтобы выразить протест против так называемой интеграции, которая выглядит как настоящая оккупация и отказ от национальных интересов Беларуси. Люди пришли сегодня протестовать против нее (интеграции), и я тоже".

Данута: "Мое сердце разбито, потому что исчезает моя страна, не только название, но и все государство. Я не могу позволить, чтобы моя страна была отдана соседу".

Манифестация в Минске состоялась на фоне встречи в Сочи российского лидера Владимира Путина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Главная тема переговоров - вопросы углубления интеграции. В минувший четверг Лукашенко заявил, что Беларусь никогда войдет в состав какого-либо государства, даже братской России.