Испания кренится вправо

10 ноября партия Vox, новичок в стане испанских крайне-правых, победоносно выступила на досрочных парламентских выборах, став третьей политической силой в стране. Как выяснилось, партию активно поддержали в столице. Почему? Наш корреспондент побывала в Мадриде, чтобы на месте разобраться в ситуации.

Последыш европейского крайне правого блока, партия начала завоевания сердец испанцев с выборов в Андалусии в прошлом году. В апреле 2019 Vox впервые прошла в парламент, а на ноябрьских выборах удвоила количество мандатов, заручившись поддержкой 15% избирателей. Немалая часть которых представляет столицу Мадрид и ближайшие пригороды.

Такие, как Парла. Этот город к югу от Мадрида считался традиционным левым бастионом. Здесь избирательная кампания Vox, выстроенная на принципах национального единения, борьбы с нелегальной иммиграцией и коррупцией, нашла живой отклик.

Мигель Агилера представляет местное отделение партии. У него за плечами - годы работы в левом профсоюзе. Сегодня наш собеседник считает, что правившие в Парле коммунисты и социалисты развалили местную экономику. Мигель напоминает: Vox набрал до 30% голосов в районах, где сектор недвижимости находится в плачевном состоянии. На пике финансового кризиса люди, не справляясь с кредитами, возвращали жилье банкам. Дома не сразу обретали новых владельцев. Пустые квартиры становились объектом захвата самоселов.

Мигель показывает такой дом: "Вот вход в гараж, дверь оторвана. калитка тоже. А ведь в этом доме продают квартиры. То есть если вы пришли с деньгами, вам тут будут рады. Люди вселились в дом незаконно и торгуют квартирами".

Vox обещает навести порядок в жилищном секторе города и распутать цепочку незаконных владельцев. Многие голосовали за партию именно по этой причине, опасаясь экспансии самоселов. Наш следующий наш собеседник, Кай, голосовал за Vox именно по этой причине. Его собственный дом подвергся вторжению незнакомцев.

"У нас роскошный дом, элитный, а одну из квартир незаконно захватили и живут теперь там, - рассказаk Кай. - Я выложил за свой угол 300 тысяч евро, собирался жить спокойно. Но теперь моя недвижимость теряет в цене".

Мигель Агилера уточняет: "За незаконным вселением - в большинстве случаев нелегальные иммигранты, люди, которые приезжают к нам без документов, без работы, у которых нет крыши над головой. Очень часто они идут по пути захвата пустующих домов. Мы в принципе не против иммиграции, но мы против нелегальной и неконтролируемой иммиграции".

Кай и его жена уехали из Мадрида в Парлу, надеясь на более спокойную жизнь для себя и детей сегодня они жалеют о своем выборе.

"Люди боятся выходить на улицу после 10 вечера, это просто Бронкс какой-то, - рассказывает Кай. - Преступность, наркотики, мафия - у нас тут всего хватает. Вот почему мы решили голосовать за Vox, нам нужно что-то решать. Думаю, более сильная рука не помешает" Его жена Ева признается: "Я раньше вообще не голосовала, так мне не нравились идеи партий и политиков. К тому же они в основном говорили одно, а делали другое".

В среднем в Мадриде за Vox высказался каждый пятый избиратель Программа партии встраивается в усиливающиеся националистические настроения испанцев, не договорившихся, в частности, о возможности отделения Каталонии. Мы в Саламанке, одном из самых дорогих районов Мадрида. Поклонники Vox есть и здесь.

Бланка Каррильо, предприниматель, голосовала за правых, но со временем разочаровалась. Она - выходец из знатной обеспеченной семьи - отдает предпочтение Vox в надежде, что партия защитит близкие ей ценности. Ей нравятся патриотические лозунги партии, обещания пересмотреть принципы автономного устройства страны, отредактировать закон о насилии против женщин....

"Люди как будто перестали испытывать патриотические чувства, - отмечает Бланка. - Стыдятся испанский флаг повесить. У меня это в голове не укладывается. Испания должна быть единой. Огромной проблемой, на мой взгляд, остается система автономного устройства, ее надо пересмотреть. У нас не может быть 17 разных языков, 17 разных телеканалов, так мы просто распадемся на части.

Меня огорчает, что, узнав, что ты голосуешь за Vox, люди смотрят на тебя с неприязнью, говорят: "А, ты из крайне правых!" А мы - демократическая партия, партия с определенными ценностями. Я, конечно, против абортов. Мы отстаиваем ценности, которые сегодня не в моде. Если это значит быть крайне-правым, что же, мы, значит, именно такие. Правее нас все равно никого нет".

Ценности, о которых говорит Бланка, созвучны и совсем молодым сторонникам партии. Именно участие молодых, отмечают наблюдатели, обеспечило прорыв Vox на ноябрьских выборах.

Хайме- студент, занимается продвижением программы партии через соцсети. Он рассказывает: "Я и сам узнал о партии через соцсети, заинтересовался, стал читать первоисточники, программы, я не хотел чужих интерпретаций и посредничества".

Друзья Хайме также голосовали за Vox. "Я думаю, что мы представляем настоящую свободу, - говорит 20-летний Альваре. - Мечтаю увидеть Испанию свободной, справедливой, равной для всех. Да, я об этом мечтаю для своей родины, а еще - об экономическом благополучии". Его друг Алехандро ставит на семейные ценности: "Я мечтаю о центральной роли семьи в Испании. Сегодня семью буквально душат налогами, если так пойти дальше, к моим 70 годам пенсии как явление уйдут в прошлое".

Ребята убеждены: партия получила от сторонников хорошую поддержку; настало время выполнять предвыборные обещания.