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США

Uber воспитает американских водителей

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  Мария Горковская 
Uber воспитает американских водителей
Авторское право
REUTERS/Mike Blake/File Photo
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Американских водителей Uber научат не распускать руки. По заявлению руководства компании, в 2020 году все они пройдут соответствующие образовательные курсы. Согласно данным за 2018 год, в США в сервис по заказу такси поступило более 3 тысяч жалоб на сексуальные домогательства. В 92% случаев жертвами становились клиенты, 89% из них - женщины.

В основном, речь идет о "нежелательных прикосновениях и поцелуях". 464 человека заявили об изнасиловании, почти 600 - о попытках такого.

В целом, жалобы касаются лишь 0,0003% поездок. Их общее количество за 2018 год - 1 миллиард 300 млн.

Всего около 40 тысяч водитетелей лишились лицензии Uber из-за совершенных ими различных правонарушений.

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