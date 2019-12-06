Трагедия в Словакии

На востоке Словакии в городе Прешов по меньшей мере пять человек погибли, около 40 пострадали в результате взрыва газа жилом 13-этажном жилом доме.

Пожар, начавшийся после взрыва, охватил верхние этажи здания. Специалисты не исключают, что дом может рухнуть. Пожарные и спасатели проверили здание и провели эвакуацию 34 жителей.

В Прешове действует режим чрезвычайного положения. Это самая масштабная трагедия в городе за последние полвека.

На место происшествия прибыли премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини и глава МВД Дениса Сакова.