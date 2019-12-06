Залечь на дно в Верхней Савойе

О резервной и материально-технической базе в Верхней Савойе, которую, по данным газеты "Монд", использовала российская военная разведка (ранее ГРУ), французские спецслужбы знали давно. По данным источников телеканала Euronews в рядах местных силовиков, альпийский, граничащий с Италией и Швейцарией департамент давно облюбовали иностранные шпионы благодаря удобному расположению. Слухи об этом ходили и среди местных жителей.

"Лично я ничего не знала. Только услышала. Но никто не удивлен, никакого беспокойства нет", - признается девушка из Анмаса.

"Сегодня шпионы повсюду. Они в Анмасе, Париже, в любой точке мира - на мою жизнь это никак не влияет", - говорит местный житель.

"Таков мир. Мы все шпионим друг за другом. Россия - за Европой, США, те - за Россией", - не удивляется француз.

По словам журналистов газеты "Монд", которые первыми заговорили о разведбазе публично, отсюда агентам было легко тайно перемещаться по всей Западной Европе. Кроме того, Анмас, Межев, Шамони, Женева - все эти направления чрезвычайно популярны у российских туристов.

Сообщается, что незадолго до отравления в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в марте 2018 года, здесь некоторое время провели Александр Мишкин и Анатолий Чепига, два главных фигуранта открытого Великобританией дела.

В статье французского издания говорится о том, что контрразведке удалось установить имена как минимум 15 так называемых специалистов по точечным убийствам, а также названия отелей, баров, ювелирных магазинов и бутиков, которые они посещали.

По информации журналистов, предполагаемые шпионы замешаны в совершении покушения на болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в 2015 году и попытке госпереворота в Черногории в 2016-м , целью которого были убийство премьер-министра и срыв вступления страны в НАТО. О возможных операциях на территории самой Франции пока ничего не известно.