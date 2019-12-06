"Московское дело": обвинительные приговоры и разные наказания

Кунцевский суд Москвы приговорил студента ВШЭ Егора Жукова к 3 годам условно, признав его виновным в призывах к экстремизму в интернете. Также молодому человеку запрещено заниматься видеоблогингом. Никиту Чирцова, Павла Новикова и Владимира Емельянова также признали виновными в применении силы к сотрудникам правоохранительных органов.

Как следует из материалов дела, оглашенных в суде, обвинение против Жукова основывается на экспертизе, сделанной экспертом ФСБ РФ Александром Коршиковым. Он признал, что не нашел в словах Жукова прямых призывов к насилию, однако по определенным словосочетаниям сделал вывод, что блогер в своих выступлениях подталкивал аудиторию к насильственным действиям.

Прокурор просил назначить Жукову наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима.

На приговор в суд пришли актриса Чулпан Хаматова, рэпер Оксимирон, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, журналисты, несколько сотен человек.

В российской столице оглашают приговоры четырем фигурантам "московского дела" Никите Чирцову, Владимиру Емельянову, Павлу Новикову, а также Егору Жукову. Первых троих обвиняют в применении насилия к представителю власти во время протестных акций в Москве. С Жукова обвинение в участии в массовых беспорядках было снято, но затем его обвинили в призывах к экстремизму за ролики в Youtube.

Егор Жуков — студент четвертого курса факультета социальных наук Высшей школы экономики и видеоблогер. В начале августа он был арестован по обвинению в организации беспорядков 27 июля в Москве. Позже расследование его дела было прекращено, студенту предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в нескольких роликах на его YouTube-канале. Суд отправил его под домашний арест.

Никиту Чирцова Тверской суд Москвы признал виновным в нападении на сотрудника полиции и приговорил к 1 году колонии общего режима. Его защита уже пообещала обжаловать обвинительный приговор. Чирцова задержали в Минске спустя месяц после акции протеста 27 июля. Белорусские власти выслали его из страны с запретом на въезд на 10 лет. Несколько дней спустя в Москве он был арестован. Его обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Прокурор просил для него три года колонии общего режима.

Ранее Лефортовский суд Москвы оштрафовал Чирцова за участие в незаконной акции. Он был признан виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 20.2 ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").

Павла Новикова Тверской суд Москвы приговорил к штрафу в размере 120 тысяч рублей. Он освобожден в зале суда. Новиков обвинялся по той же статье. Следствие считает, что 32-летний москвич во время протестов причинил боль полицейскому, ударив его по шлему и по плечу пластиковой бутылкой с водой. Сам Новиков сказал, что признает вину.

Владимира Емельянова признали виновным в нападении на бойца ОМОНа, но приговорили к условному наказанию — 2 года. Как утверждало следствие, он "насильно схватил потерпевшего сзади за форменное обмундирование". Емельянов не признает вину: по его словам, он пытался остановить "незаконные действия со стороны сотрудников Росгвардии", разгоняющих протест.

Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты были осуждены, с ряда других обвинения сняли.