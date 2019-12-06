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Польша

Ангела Меркель посетила Освенцим

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  Лев Удольский 
Ангела Меркель посетила Освенцим
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Канцлер Германии Ангела Меркель посетила Освенцим – в первый раз за четырнадцать лет, которые занимает свой пост. Вместе с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким они возложили венки у «чёрной стены», где были казнены тысячи заключённых, и зажгли свечи у памятника, установленного на руинах газовых камер, где были уничтожены сотни тысяч людей. Ангела Меркель провела несколько часов в мемориальном комплексе, созданном на месте бывшего лагеря смерти, и выступила здесь с речью:

– Освенцим был немецким лагерем уничтожения, им управляли немцы. Мне важно подчеркнуть этот факт, важно чётко назвать виновных. Это наш, немцев, долгу перед жертвами, а также перед самими собой. У нас снова отмечаются тревожащие проявления расизма, растёт нетерпимость, поднимается волна преступлений, совершённых на почве ненависти. Мы становимся свидетелями нападения на фундаментальные ценности либеральной демократии и опасного исторического ревизионизма в интересах человеконенавистнических группировок.

Вместе с директором фонда «Освенцим – Биркенау», который работает над сохранностью мемориала, Меркель прошла через ворота лагеря с надписью «Труд освобождает». Её визит был приурочен к 10-летию основания фонда.

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