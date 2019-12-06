Лион: Праздник света на фоне протестов

В Лионе проходит знаменитый на весь мир Праздник света. У сотрудников этого небольшого ресторана наступило горячее время. Для Максима, владельца заведения, наплыв посетителей - не проблема. Он управляет рестораном вот уже семь лет. Более того, чем больше гостей, тем выше прибыль. Но в этом году четырехдневный фестиваль совпал с забастовочным движением, которое охватило всю Францию. Как это скажется на бизнесе?

Максим Пиньяр, владелец ресторана: "Обычно доход за четыре дня праздника эквивалентен прибыли за одиннадцать дней работы в другое время года. Несколько лет назад только за одну субботу мы обслужили 700 человек. Посмотрим, что будет сейчас".

С момента разговора прошел час. Итак?

Максим Пиньяр, владелец ресторана: "Мы, конечно, переживаем из-за этой забастовки, но пока начало хорошее".

Гийом Пети, Euronews: "Праздник света в минувшем году привлек в Лион около двух миллионов туристов. Из них сто тысяч прибыли из-за рубежа, в основном, из Италии, Швейцарии, Испании, Германии и Великобритании. В нынешнем году фестиваль проходит на фоне протестов против пенсионной реформы. В результате, ежедневно отменяются до 90% поездов. Это значит, что потенциальные туристы будут отказываться от брони в отелях. Станет меньше и посетителей в ресторанах. ".

Менеджмент этой четырехзвездочной гостиницы, расположенной в центре Лиона, обеспокоен и разочарован. В отеле было забронировано 53 номера. Однако люди звонят и просят отменить бронь по известным причинам.

Валентин Паскуаль, менеджер отеля: "Сегодня все проходит совсем не так, как всегда во время Праздника света. Обычно отель заполнен на 100% процентов. Сейчас где-то на 60-70%".

Кому-то, впрочем, и повезло. Кристина готовит квартиру для своих гостей, которые решили не упускать возможность побывать на фестивале и отправляются в Лиона на своем автомобиле. Спрос на жилье во время праздника высокий. Цены кусаются. За квартиру приходится платить в полтора, а то и в два раза больше, чем обычно.

Кристина Клеман, хозяйка квартиры: "Я сдаю эту квартиру в течение трех лет. Те, кто хотят попасть на Праздник света, арендуют ее за девять месяцев до начала фестиваля".

Праздник света - пик туристического сезона в Лионе. Но на этот раз увидеть фестивальные огни сможет не каждый желающий.