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Франция

Профсоюзы не отступают

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  Ирина Шелудкова 
Профсоюзы не отступают
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Масштабная забастовка против пенсионной реформы во Франции привела к транспортному коллапсу. 90% высокоскоростных поездов не вышли на маршруты. В аэропортах по всей стране были отменены и задержаны десятки рейсов. Поставки топлива прекратили четыре нефтеперерабатывающих завода. В Париже работала только одна из 14 веток метро, прекратилось движение пригородных электричек. Из-за проблем с общественным транспортом на дорогах в столичном регионе Иль-де-Франс образовались пробки протяженностью почти в 600 км.

Премьер-министр франции Эдуар Филипп заявил, что правительство не откажется от своих планов, но может скорректировать их на основе консультаций с представителями профсоюзов и бизнеса. Проект реформы в полном объеме будет представлен в среду.

Система пенсионных начислений, состоящая из 42 разных схем, больше не может существовать в таком виде. И народ Франции знает, что однажды мы должны отказаться от этих категорий, в которых уже невозможно разобраться. Люди также понимают, что работать до пенсии придется немного дольше. Я это говорю не с радостью, но это происходит во всех странах, похожих на Францию
Эдуар Филипп
премьер-министр Франции

Национальное общество железных дорог Франции SNCF сообщило, что лишь 10-15% поездов будут ходить в стране на выходных, в понедельник ситуация также будет довольно сложная.

Во вторник в стране пройдет общенациональная межпрофессиональная акция протеста.

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