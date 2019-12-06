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Всеобщая стачка во Франции: "народ против Макрона"

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  Елена Караева 
Всеобщая стачка во Франции: "народ против Макрона"
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Вечером в четверг не менее пяти человек пострадали в столкновениях с полицией в Тулузе. Это произошло на исходе манифестации в день, когда во Франции началась всеобщая стачка и который уже получил название "черный четверг". О пострадавших сообщила местная префектура.

Photo AP, all rights reserved
Протесты против реформы переросли в столкновения с полициейPhoto AP, all rights reserved

В Париже не работал общественный транспорт, во всей стране было парализовано железнодорожное сообщение.

Photo AP, all rights reserved

В четверг были закрыты школы и детские учреждения.Ученики поддерживают педагогов: "Наши учителя бастуют, поскольку они не хотят выходить на пенсию позже, чем они выходят сейчас, а их пенсии, наоборот, будут урезаны".

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Манифестанты не намерены уходить с улиц, пока власть не пойдет на попятнуюPhoto AP, all rights reserved

В начавшейся в четверг всеобщей стачки участвуют не только госслужащие, которые в результате будущей пенсионной реформы лишатся многих бонусов, но и те, кого относят к самозанятым, и, что важнее, к верхней части среднего класса - это адвокаты и медики, сами отчисляющие себе на пенсии. Правительство стремится и их - отдельный - пенсионный режим ликвидировать.

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Протесты во Франции начались в четверг и должны продолжится в пятницуCopyright 2019 The Associated Press. All rights reservedMichel Spingler

О сплоченности общества перед лицом властей рассуждает председатель профсоюза CGT Филипп Мартинез: "Все опросы общественного мнения показывают, что французы относятся к предложенному проекту в лучшем случае скептически. Правительство пытается внести разброд в наши ряды, называя ту или иную категорию трудящихся "привилегированной". И вот что получает в ответ. Прямо тут. На улицах. Тут плечом к плечу идут работники как частного, так и госсектора. Тут студенты, тут пенсионеры. Это означает, что все общество, всё, без исключения, понимает, что правительство его хочет обмануть".

В предвыборную программу Макрона входила реформа пенсионного обеспечения, в том числе и за это обещание изменить часть системы он и стал хозяином Елисейского дворца.

Сегодня, как говорят наблюдатели, если свои позиции президенту отстоять не удастся, то его политическое будущее оказывается под вопросом: ровно через три месяца во Франции должны пройти местные выборы, которые во Франции во многом рассматриваются как вотум доверия курсу Макрона.

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Народ проверяет Макрона на прочностьPhoto AP, all rights reserved

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