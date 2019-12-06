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Франция

А la guerre вокруг пенсионной реформы

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  Вероника Доваль 
А la guerre вокруг пенсионной реформы
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Крупнейшие профсоюзы Франции призвали провести еще один день общенациональной забастовки во вторник, 10 декабря, против проекта государственной пенсионной реформы, предложенного президентом страны Эммануэлем Макроном. Накануне в акциях протеста по всей стране, по данным полиции, приняли участие более 800 тысяч человек, по информации профсоюзного объединения "Всеобщая конфедерация труда" - около 1,5 млн человек, среди них были учителя, медицинские работники, водители общественного транспорта и представители других профессий. Люди ждут от правительства четких заявлений.

Фредерик Даби, Французский институт общественного мнения: "В основе беспокойства лежит отсутствие ясности. Есть беспокойство, связанное с отсутствием информации со стороны правительства о его намерениях относительно пенсионной реформы. Эта ситуация отличается от того, как правительство действовало в 2017 году в случае с новым законом о труде, в 2018-м - когда проводилась реформа SNCF (Французской национальной железнодорожной компании), тогда намерения правительства были ясны".

В пятницу министр солидарности Франции Аньес Бузин объявила, что в понедельник вместе с Верховным комиссаром по пенсиям Жан-Полем Делевуа встретится со всеми социальными партнерами, чтобы обсудить проект, предусматривающий введение к 2025 году так называемой универсальной пенсионной системы. Тем самым она подтвердила, что гнев, выраженный французами накануне, был услышан. Премьер-министр страны Эдуар Филипп пообещал представить все детали предлагаемой правительством реформы в ближайшую среду.

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