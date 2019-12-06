Обвиняются и очень опасны: российского хакера "оценили" в $5 млн

Нескольким российским гражданам, подозреваемых в хакерских атаках в том числе и на американские банки, в результате которых были похищены более $100 млн, Министерство юстиции США предъявил официальные обвинения. Главным подозреваемым назван 32-летний москвич Максим Якубец.

Вот что заявил начальник управления Министерства юстиции США Брайан Бенчковски: "Российский гражданин Максим Якубец обвиняется в том, что, предположительно, был лидером кибер-криминальной группировки, которая заражала компьютерные сети с помощью вирусного программного обеспечения. Это ПО известно под кодовым название "Бугат". "Бугат" был создан для похищения конфиденциальных личных данных, финансовой информации, номеров банковских счетов и паролей доступа к ним. Сидевшим спокойно за компьютерами, этим киберпреступникам, как мы предполагаем, удалось похитить десятки миллионов долларов у владельцев фирм, банков, у правительственных организаций и у НПО".

Комментарий был и от окружного прокурора Джозефа Келли: "Метод был всегда одинаковый - заразить компьютер, получить доступ к номеру банковского счета и пароля к нему, и начать перевод денег в специально созданную для этого офшорную компанию".

За помощь в поимке Якубца ФБР назначило награду в пять миллионов, это крупнейшая сумма, когда либо названная теми, кто борется с киберпреступностью.