Дожить до Нового года: импортозамещение лекарств угрожает больным

У 24-летней Дарьи муковисцидоз – редкое генетическое заболевание, которое в первую очередь поражает легкие.

Даша вышла на одиночный пикет к Минздраву, с требованием вернуть ей право лечиться оригинальными зарубежными антибиотиками. Их заменили на российские дженерики.

Даша – не одна. Такие пикеты сейчас по всей стране. Петицию с таким требованием подписали более двухсот тысяч человек.

Даша говорит, что "пациенты, родители детей с муковисцидозом, должны выходить на улицу и просить, чтобы у нас не отбирали последние действующие антибиотики, чтобы хотя бы немножечко еще пожить".

Год назад Даша с мамой переехали из поселка в Москву, ютятся в съемной комнатке, Даша ждет пересадки легких и уверена, что ее состояние резко ухудшилось именно от лечения не тем.

Говорит, что в других странах с муковисцидозом относительно долго живут, работают, занимаются спортом.

А она бережет кислород и мечтает дожить до Нового Года.

"Несколько лет назад Россия взяла курс на импортозамещение лекарств, и оригинальные западные препараты постепенно просто исчезли из продажи, а их место заняли дженерики российского производства. У врачей, которые уверены, что их пациентам нужен проверенный годами клинической практики оригинал, буквально связаны руки", - передает из Москвы журналистка Euronews Галина Полонская.

Президент "Лиги пациентов" Александр Саверский уверен: "Это же воспроизведенный препарат, он делается из другого сырья, и в нем могут содержаться совершенно иные добавки. А врачи боятся сообщать о последствиях, потому что система обвинит в ухудшении состояния пациентов их же самих".

У четырехлетней Саши тоже муковисцидоз.

Год назад девочка несколько раз попадала в больницу. Российские антибиотики явно не помогали. Тогда Ирина и Ринат взяли кредит и увезли Сашу в больницу в Израиль. С тех пор девочка прекрасно себя чувствует. Родители же выплачивают кредит и как дальше жить не знают.

Мама Саши Ирина говорит, что в какой-то момент у ее мужа, отца Саши, от беспокойства начались тяжелые панические атаки. Этот липкий страх мешает нам жить, объясняет Ирина.

Лекарства, которых больше в России нет, нужны как воздух - в буквальном смысле - и другим пациентам.

В Красноярске у нескольких детей с онкологией от "Винкристина" отечественного производства начали отниматься ручки и ножки. Через это прошла и девятилетняя София из Хакасии. По закону в таких случаях фиксировать побочные эффекты, но отчаявшиеся мамы и папы не хотят ставить эксперименты на детях, пытаются всеми способами достать оригинал.

Детский гематолог Алексей Масчан давно борется с замещением оригинальных, проверенных годами, препаратов на российские дженерики.

В письме министру здравоохранения он предупреждает, если ситуация не изменится, уровень смертности детей с онкологией в России за пять лет увеличится на 25, 30 процентов.

"Мы применяем для лечения опухолей 5, 7, 8 препаратов у одного больного, и результаты того, что действие одного или двух медикаментов будет менее эффективным, может негативно сказаться на здоровье пациента", - полагает профессор-гематолог Алексей Масчан.

Родители детей с муковисцидозом развернули огромную кампанию, они ходят на пикеты, встречаются с представителями Минздрава. Но пока даже для этой группы больных, а в России их не более 4000, никаких конкретных решений принято не было.

Анна Становская, мама маленького Адриана, говорит обреченно и с горечью: "Люди просто начнут погибать, дети начнут умирать, в 10 лет, как это было 20 лет назад. Моя страна толкает меня на эксперимент со здоровьем моего ребенка".

"Адриан тоже родился с муковисцидозом. Анна призналась, что готова стать медицинским беженцем, чтобы дать сыну право на жизнь", - журналистка Euronews Галина Полонская свой рассказ.