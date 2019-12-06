Потепление крадет кораллы

Сейшельские острова многие считают раем на Земле, но даже над ними в последнее время сгущаются грозовые тучи. Поскольку океан поглощает больше тепла и углекислого газа из атмосферы, он нагревается и становится более кислым. Это вызывает обесцвечивание и разрушение чувствительных коралловых рифов. В Бо Валлон мы встретились с Рафаэлой и Норой, которые руководят проектами по восстановлению кораллов в местной неправительственной организации.

Рафаэла Гамейро, руководитель проекта, Общество охраны морской среды Сейшельских островов: "У нас было два крупных случая, когда произошло массовое обесцвечивание кораллов - один в 1998 году и второй в - 2016-м, в результате которого погибло более 90% всех кораллов на островах. Когда вы ныряете, вы видите, что большая часть кораллового рифа мертва - это как коралловое кладбище".

Чтобы спасти рифы, активисты сооружают искусственные питомники, выращивают и затем пересаживают более выносливые кораллы. Гибель рифов может спровоцировать коллапс всей морской экосистемы, нанести ущерб рыболовству и экотуризму и еще больше поставить под угрозу прибрежные районы.

Нора фон Ксиландер, руководитель проекта, Общество охраны морской среды Сейшельских островов: "В основном, они представляют барьер для волн перед их ударами по суше. Поэтому, если коралловые рифы исчезнут, это создаст большие проблемы для таких островов, как Сейшельские - в плане береговой эрозии, наводнений и того, как выглядят пляжи".

Денис Локтев, Euronews: "Обесцвечивание кораллов - это только один из примеров воздействия глобального потепления на морские экосистемы и прибрежные сообщества по всему миру. Эксперты ООН ясно дали понять, что глобальное потепление при повышении температуры на 1,5 C радикально изменит океаны, ледяные шапки и ледники. Ученые призывают к срочным действиям по сокращению выбросов и оказанию помощи наиболее уязвимым районам".

Штормовые волны, интенсивные дожди и глобальное потепление океана создают существенные риски для малых островных развивающихся государств, где треть населения живет вблизи берега. Как сообщает Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата, уничтожение кораллов и повышение уровня моря в ближайшие десятилетия могут стереть островные государства с лица земли.