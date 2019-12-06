Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

мир

Потепление крадет кораллы

 Комментарии
   Денис Локтев 
Потепление крадет кораллы
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Сейшельские острова многие считают раем на Земле, но даже над ними в последнее время сгущаются грозовые тучи. Поскольку океан поглощает больше тепла и углекислого газа из атмосферы, он нагревается и становится более кислым. Это вызывает обесцвечивание и разрушение чувствительных коралловых рифов. В Бо Валлон мы встретились с Рафаэлой и Норой, которые руководят проектами по восстановлению кораллов в местной неправительственной организации.

Рафаэла Гамейро, руководитель проекта, Общество охраны морской среды Сейшельских островов: "У нас было два крупных случая, когда произошло массовое обесцвечивание кораллов - один в 1998 году и второй в - 2016-м, в результате которого погибло более 90% всех кораллов на островах. Когда вы ныряете, вы видите, что большая часть кораллового рифа мертва - это как коралловое кладбище".

Чтобы спасти рифы, активисты сооружают искусственные питомники, выращивают и затем пересаживают более выносливые кораллы. Гибель рифов может спровоцировать коллапс всей морской экосистемы, нанести ущерб рыболовству и экотуризму и еще больше поставить под угрозу прибрежные районы.

Нора фон Ксиландер, руководитель проекта, Общество охраны морской среды Сейшельских островов: "В основном, они представляют барьер для волн перед их ударами по суше. Поэтому, если коралловые рифы исчезнут, это создаст большие проблемы для таких островов, как Сейшельские - в плане береговой эрозии, наводнений и того, как выглядят пляжи".

Денис Локтев, Euronews: "Обесцвечивание кораллов - это только один из примеров воздействия глобального потепления на морские экосистемы и прибрежные сообщества по всему миру. Эксперты ООН ясно дали понять, что глобальное потепление при повышении температуры на 1,5 C радикально изменит океаны, ледяные шапки и ледники. Ученые призывают к срочным действиям по сокращению выбросов и оказанию помощи наиболее уязвимым районам".

Штормовые волны, интенсивные дожди и глобальное потепление океана создают существенные риски для малых островных развивающихся государств, где треть населения живет вблизи берега. Как сообщает Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата, уничтожение кораллов и повышение уровня моря в ближайшие десятилетия могут стереть островные государства с лица земли.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Журналист • Вероника Доваль

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.