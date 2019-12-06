Грета Тунберг прибыла на COP 25

Грета Тунберг приехала в Мадрид. На проходящую в испанской столице Конференцию ООН по климату (COP 25) экоактивистка прибыла на поезде из Лиссабона, куда ранее добралась из США на катамаране. Таким образом юная шведка надеется доказать представителям почти 200 стран, что изменить образ жизни и придерживаться осознанного потребления возможно.

В свою очередь, члены Еврокомиссии расскажут им о своей "зелёной сделке", направленной на борьбу с глобальным потеплением. Правда, два дня назад Европейское агентство по окружающей среде обвинило ЕС в невыполнении собственных обещаний по сокращению вредных выбросов в атмосферу к 2030 году.

Посвященная этой теме дискуссия, организованная Международной ассоциацией торговли эмиссиями, не обошлась без скандалов. 20 членов неправительственных экологических организаций выступили против участия в ней нефтяных компаний.

"Такие загрязнители атмосферы как Shell, BP, Chevron не должны влиять на ход переговоров. Поэтому мы встали, закрыли уши и вышли из зала. Им не место на конференции. Они наносят вред климату. Если они останутся на COP 25, ограничить рост глобальной температуры до 1,5 градуса по Цельсию не получится", - заявила Лаури ван дер Бюрг, член НПО "Друзья Земли".

Лесные пожары, ураганы, наводнения - все это, по мнению ряда экспертов, прямое следствие антропогенного глобального потепления.