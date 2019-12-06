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Босния и Герцеговина

Морозы ударили по мигрантам

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  Вероника Доваль 
Морозы ударили по мигрантам
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Мигранты в лагере беженцев "Вужчак" недалеко от боснийского города Бихач с нетерпением ждут его закрытия уже на следующей неделе и переселения в другие приюты, что пообещали местные чиновники. С наступлением холодов им в полном смысле приходится выживать, и обстановка постоянно накаляется. Ночью температура опускается ниже нуля. Под тяжестью выпавшего первого снега рухнули многие палатки. Люди болеют.

"Слишком холодно. У нас, беженцев, проблемы со всем - у меня нет воды. У меня вообще ничего нет", - говорит этот пакистанский беженец.

Лагерь полон дыма, так как его обитатели чтобы согреться, собирают в лесу хворост и жгут костры.

"У человека, который создал здесь этот лагерь, совсем нет души!!! Если бы я смог его отыскать, то обязательно привел бы сюда и заставил переночевать с нами хотя бы один раз, чтобы он понял, каково нам тут приходится", - говорит этот мужчина.

Все мигранты из "Вужчака", а их здесь около пятисот человек пытались в разное время пересечь расположенную недалеко от этого места границу с соседней Хорватией, входящей в ЕС, и перебраться в другие страны Западной Европы - Германию, Францию, Италию и Швецию. Никто из них не хочет оставаться в Боснии и Герцеговине. Но Хорватия возвращает всех беженцев, которых задерживают на границе без документов.

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