Алжир лихорадит перед выборами

В Алжире снова проходят массовые демонстрации. На улицы вышли тысячи оппозиционно настроенных людей. Манифестанты выступают против намеченных на 12 декабря президентских выборов, называя их "маскарадом во имя сохранения существующего политического режима". Волна протестов, поднявшаяся в конце февраля, не ослабевает. Не успокаивает избирателей и проведение первых в стране теледебатов кандидатов на пост глав государства. Вот что сказал Euronews находящийся в Швейцарии адвокат Лахеми Бельхосин, президент организации "Алжирцы без границ":

"Извините, что я вам об этом говорю, но всей этой историей никого не одурачить. Это настоящий маскарад. Вот совсем недавно глава МВД, а в любом государстве это очень важное министерство, просто взял и оскорбил алжирцев. Это еще раз доказывает, что люди правы, не доверяя режиму".

Лахеми Больхосин поддерживает демонстрантов в Алжире. Все кандидаты в президенты, утверждает он, представляют собой часть системы, оставшейся в наследство от Абдельазиза Бутефлики.

Лахеми Бельхосин адвокат, президент организации "Алжирцы без границ: "Эти кандидаты были не в состоянии собрать и тысячу людей. Для меня это многое значит. Они - марионетки, за которыми стоят очень влиятельные персоны. Эти кандидаты представляют интересы пяти групп, которые посредством своих претендентов и будут бороться на этих псевдо-выборах. Я абсолютно не верю этим кандидатам".

Участники шествий и митингов хотят полной смены правящей элиты, проведения демократических реформ, освобождения политических заключенных. Демонстранты обещают, что их борьба продолжится и после голосования.