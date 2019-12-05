Россия - Беларусь: интеграция надвигается

Александр Лукашенко опроверг опасения о том, что возможный пакт об интеграции с Россией может закончиться для его страны потерей независимости. По словам бессменного президента Беларуси, Москва и Минск не обсуждают более глубокое политическое сближение. Об этом он заявил, выступая перед белорусским парламентом в преддверии судьбоносной встречи с Владимиром Путиным:

"Я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом, мне хватило вот так! И я не хочу перечеркнуть все, что сделал с вами, с народом, создав суверенное независимое государство, чтобы его сейчас уложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать - этого при мне не будет никогда. Это наша страна, мы суверенны и независимы, этим надо гордиться. Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России".

Россия и Беларусь подошли к решающей стадии обсуждения по "дорожным картам" интеграции в рамках Союзного государства. Российский премьер Дмитрий Медведев призвал Минск не бояться сокращения суверенитета:

"Здесь не нужно бояться этого, здесь нужно просто принять мужественные решения, которые позволят заложить прочный фундамент под экономическое развитие, под социальное развитие".

Белорусский президент не исключил, что 7 декабря на встрече в Сочи может быть принято решение об углубленной интеграции, но отметил, что пока не снято несколько принципиальных вопросов по нефти и газу. Критики таких взаимоотношений говорят, что они могут закончиться объединением России и Беларуси в одно государство, позволив Владимиру Путину продолжить правление в Кремле после 2024 года. Российский лидер утверждает, что таких планов у него нет.