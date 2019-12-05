Зеркальный ответ: Россия высылает болгарского дипломата

МИД России проинформировал посла Болгарии Атанаса Крастина о решении объявить персоной нон грата сотрудника болгарской дипмиссии в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Сотрудник болгарского посольства должен покинуть Россию в течение 24 часов.

Согласно источнику РИА Новости в МИД РФ, выдворение болгарского дипломата из России — это зеркальный ответ, о котором Москва предупреждала.

Ранее агентство Рейтер сообщило о том, что РФ выслала болгарского дипломата после того, как София в конце октября отказала в визе новому российскому военному атташе.

Тогда же стало известно, что прокуратура Болгарии открыла расследование по факту сбора иностранным гражданином информации, составляющей государственную тайну, с сентября 2018 года. Она могла касаться, в частности, ЕС и НАТО.

Государственное агентство национальной безопасности Болгарии в свою очередь сообщило, что обвиняемый в шпионаже — работник посольства РФ в Софии и обладает дипломатическим статусом. По данным болгарской прессы, речь идет о первом секретаре российского посольства в Болгарии.