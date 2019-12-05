Польша: обрушение дома на горнолыжном курорте

Шесть человек погибли, в том числе двое детей при обрушении жилого дома в результате взрыва бытового газа на южном польском горнолыжном курорте Щирк.

В здании проживали 9 человек, одного из них в момент инцидента в среду вечером не было дома. Поиски остальных продолжаются. На курорте сохраняется минусовая температура.

На месте трагедии работают около 100 пожарных и спасателей, 50 полицейских и волонтеры.

Предполагаемой причиной взрыва стала утечка газа во время работ на трубопроводе. По соображениям безопасности, подача газа была остановлена в большей части города.

Вспыхнувший после взрыва газа пожар к настоящему моменту потушен.