Польша: обрушение дома на горнолыжном курорте

Шесть человек погибли, в том числе двое детей при обрушении жилого дома в результате взрыва бытового газа на южном польском горнолыжном курорте Щирк.
В здании проживали 9 человек, одного из них в момент инцидента в среду вечером не было дома. Поиски остальных продолжаются. На курорте сохраняется минусовая температура.
На месте трагедии работают около 100 пожарных и спасателей, 50 полицейских и волонтеры.
Предполагаемой причиной взрыва стала утечка газа во время работ на трубопроводе. По соображениям безопасности, подача газа была остановлена в большей части города.
Вспыхнувший после взрыва газа пожар к настоящему моменту потушен.