Пенсии: ситуация по Европе

Эта реформа рано или поздно должна коснуться всех. Пенсии у всех на устах в четверг во Франции. Но если посмотреть на Европу в целом, в каком положении находятся французы по сравнению со своими соседями?

Среди основных спорных вопросов во Франции — пенсионный возраст. По новой предложенной правительством схеме — формально он останется без изменений — 62 года.

Но появляется новый возраст для расчета, при котором французы будут иметь право на полную пенсию. Цель властей — побудить население работать дольше.

Средний пенсионный возраст по странам

Что касается ожидаемого выхода на пенсию, то во Франции он в среднем составляет 60,8 года. Это меньше, чем в Греции, Испании, Италии и Португалии.

Коэффициенты замещения по странам (соотношение пенсии и прежних доходов)

Франция пользуется одним из самых высоких коэффициентов замещения, т.е. соотношение пенсии и прежних доходов — больше только у Испании, Италии и Португалии: французская система позволяет пенсионерам удерживать в среднем три четверти своего дохода, что в три раза больше, чем у британцев, которые подписывают частные контракты. Пенсионные системы нередко подвергаются критике, поскольку население стареет.

Наблюдается увеличение продолжительности жизни, более поздний выход на рынок труда и сокращение численности населения по всей Европе, поэтому во многих европейских странах пенсионный возраст был повышен. Многие европейцы говорят: "вы намного раньше, чем мы выходите на пенсию, так что если нас реформа коснулась, то почему не вас?" Паскаль Жоаннин гендиректор фонда Роберта Шумана

Второй болезненный вопрос: слияние 42 существующих пенсионных схем расчета, в том числе десяти специальных, которые касаются к примеру сотрудников государственной железнодорожной компании SNCF, компании RATP, управляющей общественным транспортом Парижа, газовой и электропромышленностей, Банка Франции или Парижской оперы.

В среднем, у соседних с пятой республикой стран пенсионных схем меньше. В Бельгии их всего 4: для шахтеров, работников гражданской навигации, моряков и журналистов. В Испании ситуация примерно такая же.

В последние годы другие страны, такие как Греция, прошедшие испытание пенсионной реформой, иногда в период экономического кризиса, поощрялись их кредиторами.