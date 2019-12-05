Пряничный город в Лондоне

Накануне Рождества в Великобритании принято печь пряничные домики. Архитекторы решили пойти ещё дальше и создали целый пряничный город. Ежегодная выставка проходит в Музее дизайна и архитектуры в Лондоне. В этом году темой экспозиции стал транспорт. На съедобный город можно посмотреть с 7 декабря по 5 января.
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