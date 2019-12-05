Крик о помощи из венгерской больницы

Сломанные сиденья для унитаза и пустые держатели для туалетной бумаги - в таких условиях сегодня проходят лечение пациенты в некоторых отделениях больницы Святого Яноша в Будапеште.

Неудивительно, что "Рождественский список пожеланий", составленный и опубликованный сотрудниками этого медицинского учреждения на Facebook, включает эти предметы, наряду с резиновыми перчатками, подгузниками, термометрами и лампочками. К счастью, многие люди откликаются и готовы помочь.

"Я тут принес сиденье для унитаза, мы им пользовались, но оно чистое. Еще несколько одеял, вот немного туалетной бумаги. На дне сумки - кипятильник. Я слышал, что им все это нужно", - говорит этот житель Будапешта.

По словам руководства больницы, ситуация не столь драматична - якобы произошло недоразумение и эти предметы были перечислены случайно. В ближайшее время все недочеты будут устранены. Однако пациенты уверены, что медперсонал опубликовал этот список в Facebook имея на то определенные причины.

"Когда меня на сутки положили на обследование, мне пришлось принести 4 батарейки для аппарата", - говорит этот мужчина.

Государства-члены ЕС тратят в среднем 10% своего бюджета на медицинскую помощь, а Венгрия - лишь 6,6%. Вот почему только две трети из 92 государственных больниц в состоянии закончить год, не накопив огромных долгов. В то же время у властей находятся средства на другие проекты, среди которых строительство нового стадиона. В связи с этим у представителей местной оппозиции созрел свой план.

Гергей Ухрше, мэр Второго округа Будапешта: "Конечно, я и мои коллеги-политики, а также простые граждане стараются максимально помочь больнице. Кроме того мэрия в этом году сократит расходы на рождественские представления. Это означает, что все деньги, которые мы сэкономим на поздравительных открытках и рождественских праздниках, мы пожертвуем в фонд для покупки всех необходимых вещей".

Пациентам пытаются помочь, чем могут, всем миром. В последние дни, благодаря активным гражданам, больничные склады переполнены.

Золтан Сипошеги, Euronews: "Мы звонили руководству больницы весь день, но они не отвечали на наши звонки. Утром они изменили текст на Facebook. В нем говорится, что это было послание небольшой группы сотрудников больницы, а оппозиционные СМИ просто неправильно поняли ситуацию. Конечно, позже этот список был удален из интернета".