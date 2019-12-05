Всеобщая забастовка во Франции: первые задержания

Железнодорожники, учителя и врачи вышли на улицы Франции. Движение пригородных поездов почти парализовано (85% машинистов присоединились к стачке) отменены занятия в школах и лицеях, есть перебои в авиасообщении. В стране началась крупнейшая за последние десятилетия забастовка.

Полиция Парижа сообщает, что к 15.30 по местному времени произведено около 9300 проверок, более 70 человек задержаны.

Манифестанты не согласны с предложенным властями проектом пенсионной реформы, которая должна объединить 42 существующие схемы в одну универсальную. Новая бальная система прежде всего не устраивает определенные категории государственных служащих, пенсии которых, по их словам, могут сократиться на 30%.

По последним опросам общественного мнения, забастовку поддерживают 60% граждан страны.