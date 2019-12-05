Фуа-гра естественным путём

Как получить фуа-гра — жирную печень гуся или утки — при этом не откармливая птиц с применением насильственных методов? Об этом задумались ученые во Франции, где производится около 70% мирового объема это деликатеса, признанного частью культурного и гастрономического наследия страны.

В Тулузе исследователи из компании Aviwell решили обратить внимание на природную способность гусей и уток нагуливать жир перед сезонной миграцией.

Реми Бурселан объясняет: "Осенью гуси и утки мигрируют на расстояние в тысячи километров. Перед этим они очень много едят, чтобы запастись энергией. В этом процессе основную роль играют кишечные бактерии, внутрикишечная флора. Мы выяснили, что в утятах сочетание определенных бактерий может запустить естественный процесс увлечение содержания жира в печени, получается фуа-гра природной жирности, потому что птиц не кормят насильно".

Потребовалось несколько лет, чтобы определить подходящее сочетание бактерий, которые шприцем вводят птенцам в первые дни жизни. Через несколько месяцев печень достигает веса в 300-400 гр —в два раза меньше, чем лакомство традиционного производства.

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Но знатоки говорят о ее вкусовых достоинствах. Шеф-повар ресторана Solides Симон Карлье рассказывает о своем опыте: "Сначала мне показалась, что фуа-гра природной жирности похоже на деликатес, получаемый традиционным метолом. Но когда я начал его готовить, то понял, что естественное фуа-гра совсем другое, оно очень плотное, у него очень красивый цвет. И этот продукт я хочу подать в как можно более натуральном виде, потому что у него очень приятная плотность, очень изысканный вкус и прежде всего он обладает замечательной текстурой".

Компания Aviwell вырастила таким образом 600 гусей и в конце года готовится выйти с новым продуктом на американский и европейский рынок.