Всеобщая стачка во Франции: трудящиеся пошли в наступление

В четверг во Франции - всеобщая забастовка. Граждане протестуют против предложенного властями проекта пенсионной реформы. В Париже не работает общественный транспорт.
Почти полностью парализовано железнодорожное сообщение, как пригородное, так и скоростных поездов, отменены авиарейсы, закрыты детские учреждения и начальные школы, в колледжах и лицеях отменены занятия.
С призывом присоединиться к общенациональной стачке выступили два крупнейших профсоюза, объединяющие сотрудников полиции и жандармерии. Не будут работать почтовые отделения.
К государственным служащим примкнули и те, кто относится к иным категориям работников - и с иными доходами - это адвокаты и медики.
Все они называют реформу "грабительской", лишающей их существенной части пенсионных доходов и иных бонусов.
Ровно 24 года назад при президенте Шираке правительство тоже решило провести пенсионную реформу. После нескольких недель протестов власти отказались от своих планов.
По разным оценкам, стачку поддерживает свыше 60 % французов.