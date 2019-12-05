Всеобщая стачка во Франции: трудящиеся пошли в наступление

В четверг во Франции - всеобщая забастовка. Граждане протестуют против предложенного властями проекта пенсионной реформы. В Париже не работает общественный транспорт.

Марсель, вокзал Сен-Шарль Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved Daniel Cole

Почти полностью парализовано железнодорожное сообщение, как пригородное, так и скоростных поездов, отменены авиарейсы, закрыты детские учреждения и начальные школы, в колледжах и лицеях отменены занятия.

Ряд линий парижского метрополитена в четверг не работает вовсе AP

С призывом присоединиться к общенациональной стачке выступили два крупнейших профсоюза, объединяющие сотрудников полиции и жандармерии. Не будут работать почтовые отделения.

К государственным служащим примкнули и те, кто относится к иным категориям работников - и с иными доходами - это адвокаты и медики.

Все они называют реформу "грабительской", лишающей их существенной части пенсионных доходов и иных бонусов.

Ровно 24 года назад при президенте Шираке правительство тоже решило провести пенсионную реформу. После нескольких недель протестов власти отказались от своих планов.

Трудящие Франции пошли в наступление на пенсионную реформу президента Макрона Photo AP (file), all rights reserved

По разным оценкам, стачку поддерживает свыше 60 % французов.