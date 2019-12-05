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Всеобщая стачка во Франции: трудящиеся пошли в наступление

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  Елена Караева 
Всеобщая стачка во Франции: трудящиеся пошли в наступление
Авторское право
REUTERS/Charles Platiau
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В четверг во Франции - всеобщая забастовка. Граждане протестуют против предложенного властями проекта пенсионной реформы. В Париже не работает общественный транспорт.

Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved
Марсель, вокзал Сен-ШарльCopyright 2019 The Associated Press. All rights reservedDaniel Cole

Почти полностью парализовано железнодорожное сообщение, как пригородное, так и скоростных поездов, отменены авиарейсы, закрыты детские учреждения и начальные школы, в колледжах и лицеях отменены занятия.

AP
Ряд линий парижского метрополитена в четверг не работает вовсеAP

С призывом присоединиться к общенациональной стачке выступили два крупнейших профсоюза, объединяющие сотрудников полиции и жандармерии. Не будут работать почтовые отделения.

К государственным служащим примкнули и те, кто относится к иным категориям работников - и с иными доходами - это адвокаты и медики.

Все они называют реформу "грабительской", лишающей их существенной части пенсионных доходов и иных бонусов.

Ровно 24 года назад при президенте Шираке правительство тоже решило провести пенсионную реформу. После нескольких недель протестов власти отказались от своих планов.

Photo AP (file), all rights reserved
Трудящие Франции пошли в наступление на пенсионную реформу президента МакронаPhoto AP (file), all rights reserved

По разным оценкам, стачку поддерживает свыше 60 % французов.

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