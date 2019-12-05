Афины просят ЕС о солидарности

Афины рассчитывают на европейскую солидарность и принятие конкретных мер в решении вопросов, связанных с миграционным кризисом. Об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил на встрече с заместителем председателя Еврокомиссии Маргаритисом Схиносом и еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йохансон. По словам Мицотакиса, у данной проблемы — европейские масштабы, она касается не только Греции и Турции.
Илва Йоханссон отметила:
Встреча прошла на фоне известия о том, что на острове Лесбос в переполненном лагере для беженцев "Кара Тепе" в результате пожара погибла женщина. В этом лагере живут в основном семьи с детьми. Власти Греции планируют к концу года переселить с островов на материк 20 тысяч просителей убежища.
По данным ООН, на территории Греции находятся 100 тысяч мигрантов и беженцев, более половины из них прибыли в текущем году.