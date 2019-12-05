Афины просят ЕС о солидарности

Афины рассчитывают на европейскую солидарность и принятие конкретных мер в решении вопросов, связанных с миграционным кризисом. Об этом премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил на встрече с заместителем председателя Еврокомиссии Маргаритисом Схиносом и еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йохансон. По словам Мицотакиса, у данной проблемы — европейские масштабы, она касается не только Греции и Турции.

Илва Йоханссон отметила:

Да, перед нами стоит очень сложная задача — найти выход из тупика. Нужно выработать общеевропейскую политику в вопросах миграции и предоставления убежища. И каждая неделя, когда у нас нет такой политики, стоит очень дорого, особенно высокую цену платят такие страны как Греция, которая испытывает огромное давление, потому что проблема касается всей Европы, не только Греции, и, конечно, страдают сами беженцы, а также теряется взаимодоверие внутри ЕС

Встреча прошла на фоне известия о том, что на острове Лесбос в переполненном лагере для беженцев "Кара Тепе" в результате пожара погибла женщина. В этом лагере живут в основном семьи с детьми. Власти Греции планируют к концу года переселить с островов на материк 20 тысяч просителей убежища.

По данным ООН, на территории Греции находятся 100 тысяч мигрантов и беженцев, более половины из них прибыли в текущем году.